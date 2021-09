Cosa significa il nome di Keanu Reeves? Un indizio: ha origini hawaiane

Quanti motivi abbiamo per amare Keanu Reeves? L'attore di Matrix è senza ombra di dubbio una delle persone più apprezzate di Hollywood, non solo per le sue qualità attoriali, ma anche e forse soprattutto per quelle umane. Nel caso tutto ciò non bastasse, però, ecco un interessante dettaglio sul significato del suo nome.

Non pensavate mica che una persona speciale come il protagonista di John Wick potesse avere un nome qualunque e privo di significati particolari? In quel caso sareste stati completamente fuori strada: il nome Keanu, infatti, riflette le origini hawaiane del nostro (che, per la cronaca, ha nelle vene anche sangue inglese, cinese, portoghese e francese) ed è una forma abbreviata della parola Keaweaheulu, letteralmente "brezza leggera che sale".

Un nome decisamente poetico per una persona assolutamente fuori dal comune! Anche il cognome dell'attore di Neo, però, ha una storia da raccontarci: anch'essa di origini antiche, la parola Reeves deriva forse da un antenato del buon Keanu, ma potrebbe anche riferirsi ad un termine dell'inglese antico atto ad indicare gli ufficiali giudiziari; secondo un'altra teoria, invece, si tratterebbe di una parola coniata per indicare coloro che vivono ai margini del bosco.

Eravate a conoscenza di tutti questi dettagli su Keanu Reeves? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo un nostro approfondimento sulla carriera di Keanu Reeves.