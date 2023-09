Cosa significa quando un film viene selezionato per le shortlist degli Oscar?

Cosa significa che un film viene selezionato per le shortlist degli Oscar? Questa mattina vi abbiamo comunicato che Io capitano di Matteo Garrone è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2024, ma vediamo nel dettaglio cosa succederà adesso.

Il semplice fatto che il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA per conto dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, abbia selezionato Io capitano come 'portabandiera' del cinema italiano agli Oscar 2024, infatti, non vuol dire che il film di Matteo Garrone è già candidato alla 96esima edizione degli Academy Awards. La strada da fare è ancora lunga, perché ora che il film è stato selezionato si ritroverà a dover affrontare la cosiddetta 'stagione dei premi' degli Oscar.

Anzitutto, per arrivare fino al palco della Notte degli Oscar, che si terrà il 10 marzo 2024, come al solito nella cornice del Dolby Theatre di Hollywood, dopo essere stato eletto rappresentante dell'Italia Io capitano dovrà rientrare nelle shortlist degli Oscar 2024 per il miglior film internazionale: si tratta di un elenco preliminare dei migliori film di ogni paese, i cui classificati saranno annunciati il 21 dicembre. Ma neanche a questo punto Io capitano potrà cantare vittoria: per ottenere davvero una nomination ufficiale e rientrare nella cinquina dei film candidati all'Oscar per il miglior film internazionale, il film di Garrone dovrà 'sopravvivere' anche alla votazione finale, che ridurrà il lungo elenco dei titoli presenti nella shortlist ai soli cinque film candidati che avranno accesso alla cerimonia di premiazione.

