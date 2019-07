Cosa significa la data di uscita di Thor: Love And Thunder?

Thor: Love And Thunder non sarà un film qualunque. Il nuovo capitolo sulle avventure del Dio del Tuono sarà infatti il primo standalone del Marvel Cinematic Universe a raggiungere quota quattro, decisione presa da Feige e soci dopo lo straordinario successo del Thor: Ragnarok di Taika Waititi, che infatti ritroveremo alla regia.

Thor d'altronde è attualmente uno dei personaggi più popolari tra i fan dell'Universo Marvel, merito anche della svolta comica impressagli tra Ragnarok ed Avengers: Endgame. Proprio alla fine di Endgame, come tutti ricorderete, vedevamo però il nostro eroe asgardiano partire alla volta dello Spazio con i Guardiani della Galassia, il cui prossimo film uscirà in sala però soltanto dopo Thor: Love and Thunder. Ciò vuol dire che non assisteremo alle peripezie del figlio di Odino in compagnia di Star-Lord, Groot, Drax, Rocket e Nebula?

Probabilmente non sarà così: l'annuncio del passaggio di testimone (e martello) alla Jane Foster di Natalie Portman ha infatti cambiato le carte in tavola. Con un Thor: Love and Thunder incentrato sulle avventure di Jane e Valchiria, infatti, non è difficile immaginare che quanto vedremo in Guardiani della Galassia vol.3 possa essere ambientato prima delle vicende di Thor 4: il Marvel Cinematic Universe non è certo nuovo ai salti temporali in fatto di narrazione, chiedere a Captain Marvel per informazioni.

Niente paura, dunque: l'accoppiata vincente Star-Lord/Thor finirà probabilmente comunque sul grande schermo, per la gioia di tutti i fan Marvel che non avrebbero mai voluto rinunciare al godersi una combo tanto esplosiva. Natalie Portman, dal canto suo, ha parlato con entusiasmo del suo nuovo ruolo nel MCU.