Cosa serve per avere una stella nella Walk of Fame di Hollywood?

Quale amante del cinema non ha sognato, pur ritenendolo qualcosa di irrealizzabile, di avere una propria stella sulla Walk of Fame di Hollywood? Si tratta, ovviamente, dell'obbiettivo di buona parte delle star dell'industria cinematografica, ma chi conosce effettivamente la prassi da effettuare per ottenere il prestigioso riconoscimento?

Partiamo da un presupposto: tecnicamente, a nessuno è vietato fare domanda per ottenere una stella sulla Walk of Fame. Proprio così, il proprio posto tra le stelle si ottiene presentando regolare domanda, come si trattasse di una qualunque pratica da sbrigare agli uffici comunali: occhio, però, perché da qui al raggiungere il traguardo di Zac Efron c'è un bel po' di strada da fare.

La domanda va infatti accompagnata da una lettera nella quale spiegare le motivazioni per le quali desideriamo ottenere l'agognata stella, insieme ovviamente a un curriculum che riassuma i risultati raggiunti in carriera (premi, box-office e così via): il tutto insieme alla modica cifra di 30mila dollari quale tassa di sponsorizzazione.

A quel punto la domanda finirà sotto gli occhi della commissione che ogni anno si riunisce per valutare a chi assegnare le nuove stelle che andranno ad abbellire la Walk of Fame hollywoodiana: prima di far partire la vostra richiesta, dunque, assicuratevi di aver fatto qualcosa che possa colpire davvero i pezzi grossi di Hollywood!