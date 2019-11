A cosa serve quel misterioso elicottero in Avengers: Endgame?

Nonostante Avengers: Endgame sia stato ormai visto e rivisto tanto da diventare il film di maggiore incasso della storia del cinema, i fan continuano, grazie all'home video o al recente arrivo di Disney+, a scoprire nuovi dettagli e a elaborare congetture. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda un misterioso elicottero.

Un utente Reddit ha notato, rivedendo il film per l'ennesima volta, la presenza di un elicottero in volo sullo sfondo della scena finale, in cui Hulk, Winter Soldier e Falcon rimandano Captain America indietro nel tempo a rimettere a posto le Pietre dell'Infinito. Effettivamente, non c'è in Endgame un dialogo che spieghi ufficialmente l'utilità del velivolo. Magari è semplicemente il mezzo con cui gli Avengers sono giunti sul posto. Oppure, un'altra spiegazione abbastanza semplice sarebbe il trasporto di detriti, dal momento che il campo di battaglia è un ammasso di macerie, o di acqua per spegnere un incendio.

Ma come si sa i fan non si accontentano di questo, la loro immaginazione è fervida e in fondo è molto più divertente immaginare le ipotesi più disparate sull'origine dell'elicottero. Per qualcuno, per esempio, servirebbe a trasportare il cadavere di Thanos.

Altri utenti sono più spiritosi, ipotizzando tra le altre cose che a bordo dell'elicottero ci sia Rick Grimes di The Walking Dead, che il mezzo serva per trasportare il gigantesco cubo di Rubik d Tony Stark, o che contenga il TARDIS del Doctor Who.

Grazie alla recente uscita del cofanetto completo della Infinity Saga i fan hanno potuto scoprire altre scene tagliate nei film del MCU, come quella in cui Thor prova a baciare Valchiria in Avengers: Endgame, o quella che faceva ipotizzare un possibile ritorno di Thanos.