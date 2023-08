'Per me è una cosa seria': perché Heath Ledger boicottò i Premi Oscar

Torniamo a parlare del compianto Heath Ledger per ricordare quella volta in cui decise di boicottare i premi Oscar come protesta politica a seguito della richiesta di fare una gag dedicata a Brokeback Mountain, film considerato all’epoca eccessivamente controverso e fonte di ogni sorta di battuta infelice.

Dopo avervi spiegato a chi si fosse ispirato Heath Ledger per il suo Joker, torniamo a parlare del talentuoso attore scomparso nel 2008 per ricordare quella volta in cui l’australiano ha deciso di boicattore la cerimonia degli Oscar a seguito di una richiesta che aveva considerato poco rispettosa nei confronti del ruolo che aveva interpretato.

Jake Gyllenhall ha raccontato il fatto a Another Man Magazine spiegando come l’Academy avesse chiesto ai due di fare uno sketch come apertura della cerimonia del 2007, ricevendo un secco no da parte di Ledger: “In quel momento ho pensato: ‘Oh, ok… come volete”. Io sono sempre convinto che tutto sia divertente. E Heath ha detto: ‘Per me non è uno scherzo’".

Così l’attore ha rifiutato la proposta boicottando l’idea dell’organizzazione e non accettando di prestarsi a nessun tipo di battutina riguardante il film. All’epoca la cosa ebbe un certo tipo di importanza con Ledger che si era rifiutato di performare durante il più importante evento di Hollywood e dimostrando come l’attore non avesse alcuna intenzione di far passare uno dei film più dirompenti riguardo certe tematiche come una specie di gioco e come non fosse disposto a ridicolizzarlo in alcun modo.

Sempre a proposito del compianto attore australiano, vi lasciamo alle parole di Christian Bale a proposito di lavorare con Heath Ledger sul set di Batman.