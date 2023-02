Ben Affleck, ecco cosa è successo davvero ai Grammy: non era tristezza...

Non è passata inosservata la presenza di Ben Affleck alla Crypto.com arena di Los Angeles per la premiazione dei Grammy al fianco della moglie Jennifer Lopez, che ha svelato il vincitore del miglior disco dell’anno.

La cosa ha destato particolare scalpore tra i fan per l’apparente tristezza di Ben Affleck ai Grammy, diventata immediatamente virale e fonte di meme sui social, che come sempre, si mostrano impietosi di fronte a situazioni di questo tipo. L’attore e regista non è nuovo a critiche incentrate sulla sua attitudine nel presenziare eventi, ma siamo sicuri che avrebbe potuto prestare maggiore attenzione su un palcoscenico di tale importanza, soprattutto per il ruolo della moglie.

Ci sono dunque da ipotizzare problemi nella relazione tra le due star? Se Jay Shetty ha dichiarato di essersi emozionato nel celebrare il loro matrimonio, infatti, si susseguono voci su una presunta crisi di coppia.

O forse Ben Affleck, nonostante la conferma come Batman nel film The Flash, sono problemi lavorativi quelli che affliggono la star di Hollywood? Stando a una fonte anonima, la cosa sarebbe molto meno intrigante di così: “Jen e Ben si sono divertiti ai Grammy, ma sono entrambi molto occupati su diversi progetti e Ben era semplicemente stanco. È voluto andare comunque per supportare Jen, ma non si sentiva di certo al meglio”.

Una spiegazione non entusiasmante, che forse nasconde qualcosa. Di certo, per quanto stanco, Affleck avrebbe potuto fare uno sforzo in più per non far notare la sua mancanza d’interesse, soprattutto in un’era in cui i fan sono così attenti ai particolare e tanto pungenti da non farli passare senza ripercussioni social.