Cosa sa davvero Kylo Ren su Rey? Alcune ipotesi sulla trama di Star Wars IX

Come abbiamo visto nel recente spot tv di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kylo Ren potrebbe sapere qualcosa in più di quello che ha raccontato finora. Mentre l'attesa per il nono episodio della saga di Guerre stellari è orimai agli sgoccioli, cerchiamo di fare alcune ipotesi.

Nello spot la voce fuori campo di Kylo Ren (interpretato da Adam Driver) dice, presumbilmente rivolgendosi a Rey: "So chi sei. Conosco il resto della tua storia". Lo spot termina con una sinistra risata dell'Imperatore Palpatine, e la cosa potrebbe suggerire che la ragazza sia in qualche modo legata al Signore Oscuro dei Sith.

Secondo alcuni fan, invece, il grande segreto potrebbe essere che Rey e Kylo sono fratelli. In una recente intervista, Daisy Ridley non sembrava credere molto a questa ipotesi. "Se Rey e Ren fossero fratello e sorella, tutti i tifosi di Reylo sarebbero tifosi dell'incesto" ha detto, parlando di Reylo, la crasi con cui è stata ribattezzata la possibile relazione tra Rey e Kylo. A onor del vero, però, altri attori del cast hanno fatto notare che in fondo non sarebbe la prima volta nel franchise Star Wars che due personaggi tra i quali si è instaurata una certa chimica si scoprono fratelli.

Anche qualche mese prima, ad aprile, Daisy Ridley aveva affrontato l'argomento, manifestando perplessità anche sulla fantomatica relazione. "So di Reylo. Non so come mi sento, perché tutti parlano di come sarebbe tossica la relazione quando si tratta essenzialmente di un abuso emotivo. È una strada difficile. Sento che, in fondo, Kylo pensa che quello che sta facendo sia giusto e non pensa di avere torto, ma ha anche ucciso così tante persone. Quindi non riesco a passarci sopra, no."

La nuova clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe anche confermare una teoria su Snoke. Ormai manca poco, e presto finalmente sapremo tutto.