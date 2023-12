Cosa rende Eddie Murphy così speciale? Lo svela il produttore di Beverly Hills Cop 4

Eddie Murphy è stato uno degli attori capaci di segnare una generazione di amanti del cinema durante gli ultimi due decenni del secolo scorso e il produttore di Beverly Hills Cop: Axel F, Jerry Bruckheimer, ha spiegato perché il suo talento sia tanto speciale e come abbiano cercato di sfruttarlo per il quarto capitolo della serie di film comici.

Dopo avervi mostrato il trailer di Beverly Hills Cop: Axel F, torniamo a parlare della commedia poliziesca con protagonista Eddie Murphy per riportare le parole di Jerry Bruckheimer a proposito della stella di Hollywood e della sua incredibile capacità comica.

Parlando al TUDUM di Netflix, il produttore ha speso parole di grande ammirazione per il lavoro dell’attore di Brooklyn: “Alcuni dei momenti più divertenti di Axel F sono quando Eddie improvvisa. Per me, una parte importante del mio lavoro è stata quella di creare l’ambiente giusto e ingaggiare le persone giuste intorno a Eddie per permettergli di fare ciò che sa fare meglio. Eddie è un artista incredibile. Può fare film drammatici, può fare commedie, può fare qualsiasi cosa. Ed è lo stesso per Axel Foley. È ancora sulla strada e fa ancora quello che fa. Ovviamente con l’età si diventa più saggi, ma ha ancora il luccichio negli occhi”.

Eddie Murphy ha rivelato in una precedente intervista come per anni si sia cercato lo script giusto per riportare in vita la saga di Berverly Hills Cop e si è detto convinto che il coinvolgimento di Bruckheimer sia stato fondamentale per la buona riuscita del nuovo film.

In attesa di poter vedere tornare in azione l’irriverente poliziotto di Detroit, vi lasciamo al primo poster ufficiale di Beverly Hills Cop: Axel F.