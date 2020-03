Cosa fare in quarantena? Ecco i film per sentirci meglio consigliati da BBC

Sono giorni difficili a causa della pandemia del Coronavirus e della quarantena a cui siamo costretti. Chi resta a casa è certamente sottoposto a minor stress rispetto a chi combatte in prima linea come medici e infermieri, ma le giornate sono lunghe da trascorrere al chiuso e c'è sempre bisogno di inventarsi qualcosa.

Un suggerimento arriva anche da BBC Culture, che nei giorni scorsi ha pubblicato una lista di dieci "feel-good movies", film per sentirsi meglio, adatti per particolari stati d'animo. Curiosamente, compare anche un film italiano piuttosto di nicchia, Pranzo di Ferragosto (2008) di Gianni Di Gregorio, comunque premiato in Festival internazionali e consigliato per chi vuole "sentirsi parte di una comunità".

Diamo un'occhiata anche agli altri titoli: se volete sentirvi liberi e scatenati, niente di meglio di Il Re degli straccioni (1926), film muto con protagonista Harold Lloyd. Per chi ha voglia di cantare si va sul classico: Cantando sotto la pioggia, il musical del 1952 con Gene Kelly e Debbie Reynolds.

Se avete voglia di innamorarvi, BBC consiglia invece la commedia romantica Il letto racconta, datata 1959, mentre chi vuole sentirsi protetto e coccolato è invitato a rivedere Il libro della giungla, film d'animazione targato Disney del 1967.

Se volete trovare qualcuno in grado di salvare il mondo, il film che fa per voi è Agente 007 - La spia che mi amava, con Roger Moore nei panni di James Bond. Se volete vedere il lato divertente delle cose, il mockumentary This is Spinal Tap (1984) di Rob Reiner è quel che fa per voi.

Se avete voglia di formaggio, il consiglio è quello di guardare Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro. Per chi vuole essere rassicurato sul potere consolatorio dei film, un buon film è invece Be Kind Rewind (2008) di Michel Gondry, anche solo per il faccione rassicurante di Jack Black.

Infine, per chi vuole vedere la luce in fondo al tunnel, niente di meglio dello struggente Wall-E (2008) della Pixar, di cui potete leggere anche il nostro Everycult.