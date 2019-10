Ecco cosa potremmo vedere nel prossimo trailer di Star Wars: Episodio IX

Dicembre si avvicina e sale in maniera sempre più incontrollata l'hype per l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Nonostante le tante indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi sembra non esserci modo di placare la voracità dei fan, sempre più affamati di anticipazioni su ciò che vedremo nel film.

A dar da bere agli assetati è dunque arrivato il canale YouTube di MakingStarWars, che ha lanciato alcune voci su quelle che potrebbero essere le sequenze principali che vedremo nel prossimo e presumibilmente ultimo trailer di Star Wars: Episodio IX.

Secondo quanto riportato sul canale il trailer dovrebbe aprirsi con lo sbarco di Kylo Ren sul pianeta morto di Exogul (o Exogal). Osserviamo quindi Ren scendere sulla superficie del pianeta ed incontrare un uomo anziano, che nella scena successiva rivelerà la propria identità: si tratta, prevedibilmente, dell'imperatore Palpatine. Alla sequenza appena descritta seguono varie scene di battaglia, con il trailer che dovrebbe quindi concludersi con la voce di Darth Sidious che pronuncerebbe parole non ancora ben definite.

Non sappiamo ovviamente se tutto ciò corrisponderà alla realtà dei fatti, ma certo la comparsa di Palpatine nel trailer darebbe una straordinaria botta d'adrenalina ai fan in fermento. La data d'uscita del trailer in questione dovrebbe coincidere col prossimo 14 ottobre, per cui non resta che pazientare ancora pochi giorni. J. J. Abrams, nel frattempo, ha spiegato i motivi del ritorno dell'imperatore.