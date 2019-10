Cosa possiamo aspettarci dal sequel di Chiamami col tuo nome?

Chiamami col tuo nome, il film di Luca Gudagnino che nel 2017 ha rivelato il talento di Timothée Chalamet, è tratto dall'omonimo romanzo di André Aciman. Esce in questi giorni il sequel del libro, intitolato Find Me, e l'idea di realizzare anche un secondo film circola da mesi.

Vediamo quindi come potrebbe svilupparsi anche sullo schermo, in base a Find Me, il seguito della storia dell'adolescente Elio e dello studente Oliver, per il quale mesi fa Guadagnino diceva di avere già delle idee.

Innanzitutto una difficoltà potrebbe stare nei salti temporali del romanzo, in base ai quali il personaggio di Chalamet dovrebbe avvicinarsi alla mezza età. Per questo stesso problema Guadagnino aveva già cambiato qualcosa, rispetto al libro, nel finale di Chiamami col tuo nome, che nella sua versione cartacea si spingeva più avanti nel futuro.

Il nuovo libro di Aciman è diviso in quattro sezioni - Tempo, Cadenza, Capriccio e Da Capo, tutti in italiano e riferiti al gergo musicale - e si svolge 10 anni dopo il primo libro. Alcune sequenze si intrecciano temporalmente con Chiamami col tuo nome. La prima sezione è dedicata a Samuel, il padre di Elio, che dopo il divorzio vive una nuova storia d'amore con una donna chiamata Miranda.

Cadenza è dedicata interamente a Elio, che insegna musica a Roma 15 anni dopo l'estate con Oliver e vive una nuova storia d'amore con un uomo più anziano. In questo nuovo rapporto, però, non trova ciò che vorrebbe da un partner, o meglio, continua a desiderare Oliver.

Capriccio è forse la parte più ambiziosa del romanzo, e per la prima volta mostra la storia dalla prospettiva di Oliver. Quest'ultimo sta per partire per New York con sua moglie e durante una festa, guardando una giovane coppia, si ritrova a pensare a Elio.

Nell'ultima sezione, Elio e Oliver finalmente si rincontrano, e nonostante il primo abbia sempre paura di perdere il suo grande amore, il secondo è convinto che sia finalmente giunto il loro momento.

Vedremo quindi e e come tutto questo verrà portato sul grande schermo. Intanto, lo stesso Timothée Chalamet ha annunciato in un video l'arrivo su Netflix di Chiamami col tuo nome.