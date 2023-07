Cosa ci faceva Peter Jackson sul set di Rogue One? Ora abbiamo la risposta!

Avete mai sognato un crossover tra Star Wars e Il Signore degli Anelli? In tal caso è bene che sappiate che un bel giorno qualcosa di molto simile accadde: l'occasione giusta si presentò durante le riprese di Rogue One: A Star Wars Story, sul cui set fece la sua comparsa da un momento all'altro il nostro Peter Jackson.

Come raccontato dal regista Gareth Edwards (lo stesso che non diresse la celebre sequenza con Darth Vader) fu proprio quest'ultimo a invitare l'uomo che ha portato il mondo di Tolkien sul grande schermo allo scopo di ricambiare un invito giunto anni prima durante le riprese de Lo Hobbit.

"Volevo ricambiare la cosa ma non sapevo cosa potessi offrirgli, ma poi mi affidarono Star Wars e quindi gli scrissi: 'Hey Pete, sto facendo un film di Star Wars, se mai volessi passare a trovarmi fammelo sapere'. [...] Verso la fine delle riprese dovevamo girare questa scena nel corridoio con Darth Vader e gli scrissi: 'Pete, stiamo per girare con Darth Vader' e lui mi rispose: 'Sono lì in quindici minuti'" sono state le parole di Edwards.

Mica male, d'altronde, avere uno come Peter Jackson ad assistervi sul posto di lavoro, non trovate? Ospitate celebri a parte, comunque, Diego Luna è tornato a parlare del finale di Rogue One: A Star Wars Story.