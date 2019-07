Cosa pensano i Beatles ancora in vita di Yesterday di Danny Boyle?

Se giri un film completamente incentrato sui Beatles e le loro canzoni è inevitabile che speri nell'approvazione dei membri della band ancora in vita: sarà riuscito Danny Boyle a convincere Sir Paul McCartney e Ringo Starr con questo suo Yesterday?

Sembra proprio di sì. Stando a quanto raccontato dal regista di Trainspotting e The Millionaire il bassista e il batterista della band più famosa della storia sembrerebbero aver apprezzato il suo lavoro: "Abbiamo mandato il film a tutti una volta concluso, e abbiamo ricevuto risposte adorabili da Ringo e Barbara e un bellissimo messaggio da Olivia, la vedova di George (Harrison). Non penso invece che Paul abbia visto l'intero film, ma ha visto il trailer e gli è piaciuto molto" ha raccontato un'entusiasta Danny Boyle.

ll film è ambientato in un mondo in cui, improvvisamente, tutti sembrano aver completamente rimosso dalla loro memoria i Beatles e tutto ciò che li riguardi. Tutti tranne il protagonista Jack, che proverà a sfruttare la cosa a proprio vantaggio incidendo i grandi successi della band e spacciandoli per propri. Il film conta anche sulla presenza della popstar Ed Sheeran, ma sapevate che non era lui la prima scelta di Danny Boyle? Il regista, inoltre, ha anche dichiarato che i diritti delle canzoni dei Fab Four sono stati la seconda cosa più costosa che si sia trovato ad impiegare in un suo film, battuti soltanto da Leonardo Di Caprio!