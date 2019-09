Cosa pensano gli attori di The Walking Dead dello split Marvel/Sony?

La sempre più certa uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe ha sconvolto non soltanto i fan degli Avengers, ma l'intero mondo del cinema: pochi, infatti, si sono concessi il lusso di restare indifferenti davanti alla clamorosa separazione in atto.

Tra coloro che non sembrano particolarmente toccati dall'argomento ci sono gli attori di The Walking Dead: Comicbook ha infatti raccolto i pareri dei protagonisti della serie AMC sulla questione, raccogliendo perlopiù reazioni di indifferenza o addirittura ammissioni di ignoranza.

"Non capisco la domanda" ha ad esempio placidamente risposto Seth Gillan quando gli è stato chiesto se sentirà la mancanza di Spider-Man nell'MCU: "Non ne sapevo niente. Spider-Man era il mio personaggio preferito. […] Lui non ha bisogno degli Avengers, comunque" ha poi continuato l'attore. "Non faccio molta attenzione a questa roba. […] Spider-Man può fare quello che vuole, è Spidey!" ha invece dichiarato Melissa McBride, la Carol della serie.

Mostra invece più coinvolgimento l'autore Robert Kirkman, che comunque ha espresso piena fiducia nei confronti di Tom Holland: "Penso che sia un grande Spider-Man, quindi… Sony e Marvel, soltanto Sony, qualunque cosa sia credo che resterà un grande Spider-Man. Ho buone speranze per il futuro".

Chi invece non riesce a digerire l'addio di Peter al Marvel Cinematic Universe è Kevin Smith, che ha parlato di delusione riferendosi all'eventuale uscita di uno Spider-Man prodotto soltanto da Sony. Negli ultimi giorni, intanto, sono finite online altre scene tagliate da Spider-Man: Far From Home.