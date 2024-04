Cosa pensa Zack Snyder della scena 'Marta' di Batman v Superman? Il regista del film con Ben Affleck e Henry Cavill ha parlato più volte di questo famoso momento del blockbuster DC del 2016, amato da molti e odiato da tanti.

Oltre ad è aver rivelato che Leonardo DiCaprio stava per essere Lex Luthor in BvS, in questi giorni il regista è tornato ancora una volta sull'argomento per analizzare la scena e spiegare il punto di vista suo e dello sceneggiatore Chris Terrio:

"Quando ne parlai con lo sceneggiatore del film, Chris Terrio, lui mi disse: 'Sai che le loro madri hanno lo stesso nome, no?', e io ho pensato: 'Oh, è pazzesco, non ci avevo mai fatto caso in effetti.' E lui: 'Beh, immagina questo: Batman vede Superman come un alieno, come un mostro, ma si rende conto che sua madre morta ha lo stesso nome della madre di questa cosa che lui considera non umana: potrebbe avere un effetto su di lui'. E io dico: 'Beh si, ci credo, mi sembra fantastico. E in effetti cos’altro potrebbe dire a Batman, mentre quello tiene in mano la lancia di Kryptonite per conficcargliela nel cuore? Tipo, cosa può dire per convincerlo che il suo amore per l’umanità è profondo tanto quanto quello di Batman? Insomma, in quella scena Batman non lo ha solo sconfitto, sta letteralmente per ucciderlo, lo farà il secondo dopo, quindi ho pensato: 'Si, questo trucco potrebbe sconfiggere Batman''".

