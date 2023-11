Cosa pensa Zack Snyder di Amber Heard ed Ezra Miller? La risposta sorprende i fan

Oltre ad aver discusso personalmente la famosa versione di Justice League di Joss Whedon, il regista Zack Snyder nel corso di un profilo pubblicato sul The Hollywood Reporter ha affrontato anche la spinosa questione di Amber Heard e Ezra Miller.

Le due star, figure altrettanto controverse a Hollywood nell'ultimo periodo seppur per motivi differenti, sono state scelte personalmente da Zack Snyder per i ruoli di Flash e Mera, ai tempi delle produzioni di Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League, ed entrambi sono stati reclutati negli ultimi mesi del 2020 per una sessione aggiuntiva di riprese pensate per realizzare la famosa scena post-credit di Zack Snyder's Justice League. Il regista, però, non ha voluto unirsi al coro di detrattori delle due star, confessando che se ne avesse l'occasione lavorerebbe con Amber Heard e Ezra Miller in un secondo.

"Penso abbia fatto un ottimo lavoro con il film Flash, mi è piaciuto molto", ha detto Zack Snyder. "Ezra è fantastico, è una cosa molto difficile recitare contro te stesso." Sulla questione Amber Heard, invece, il regista ha aggiunto: "Non capisco proprio tutto l'odio contro di lei. Se ad altre persone non piace, non so cosa dire al riguardo. Personalmente tornerei a lavorare con Amber anche domani."

Ricordiamo che Amber Heard sarà vista prossimamente al cinema con il nuovo film DC Aquaman e Il regno perduto, sebbene l'entità del suo ruolo sia stata questione di diversi dibattiti.