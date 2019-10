Ecco cosa pensa Willem Dafoe dell'idea di tornare nei panni di Goblin

Il primo Spider-Man diretto da Sam Raimi ha goduto, tra i vari aspetti che hanno contribuito a renderlo uno dei cinecomic più amati di sempre, anche della presenza di uno dei villain meglio riusciti dalle parti di Marvel: il Goblin, aka Norman Osborne, interpretato da Willem Dafoe.

Spider-Man ora ha cambiato volto, ma il nuovo ciclo integrato nel Marvel Cinematic Universe non sembra aver dimenticato il passato cinematografico del personaggio: in Far From Home, ad esempio, abbiamo assistito al graditissimo ritorno di uno dei personaggi più amati della trilogia di Raimi, vale a dire il J. J. Jameson interpretato da J. K. Simmons.

Possibile quindi che esista la possibilità di veder nuovamente Willem Dafoe indossare il costume di Goblin? L'attore, intervistato da Cinemablend, non ha chiuso le porte all'idea: "Oh mio Dio. Norman Osborne fu un ruolo davvero divertente da interpretare. Non so nulla al riguardo, non so che progetti abbiano. Ieri era ieri, oggi è oggi. Chi lo sa? […] Sto passando davvero un bel periodo, sto trovando un sacco di cose interessanti da fare. Quindi non posso arrovellarmi troppo su quest'idea" ha spiegato l'attore.

Chissà cosa pensa Dafoe della questione sollevata da Scorsese (regista col quale l'attore collaborò per L'ultima Tentazione di Cristo) riguardo ai film Marvel. Recentemente anche il CEO di Disney Bob Iger ha voluto rispondere alle critiche, mentre a rincarare la dose ci ha pensato Pedro Almodovar puntando il dito contro l'assenza di sessualità nei film dell'MCU.