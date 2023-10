Cosa ne pensa Tom Hardy del Venom di Marvel's Spider-Man 2? La reazione della star

Mentre si parla di un possibile rinvio di Venom 3 a causa degli scioperi di Hollywood, lo sceneggiatore della saga e attore protagonista principale Tom Hardy si è preso evidentemente qualche ora per giocare anche lui all'acclamato videogame Marvel's Spider-Man 2.

Come di certo saprete, nell'opera di Insonniac Games il villain Venom ricopre un ruolo fondamentale, ruolo interpretato dalla leggenda del cinema Tony Todd, noto principalmente per i suoi ruoli cult in alcuni dei film horror più famosi degli anni novanta e i primi 2000 come Candyman, La notte dei morti viventi e Final Destination. Nel videogame Venom non ha molto tempo sullo schermo, ma la performance di Tony Todd è stata giudicata immediatamente come iconica dai fan della saga e molti appassionati hanno decanato la sua prova sui social media. Tra questi, a quanto pare, anche Tom Hardy, che invece interpreta Venom sul grande schermo.

L'attore di Eddie Brock, visto l'ultima volta nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, in queste ore è intervenuto su Instagram per definire Tony Todd una leggenda in un post dedicato: Hardy non cita la performance del collega nei panni di Venom come motivo del post, ma le tempistiche non lasciano spazio ai dubbi e per alcuni potrebbe aver evitato di menzionare Venom a causa dello sciopero in corso.

Per altri contenuti legati a Spider-Man, scoprite cosa dice il rumor che vuole Andrew Garfield nei panni di Spider-Man per Venom 3.