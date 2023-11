Cosa pensa Steven Spielberg di Killers of the flower moon?

Killers of the Flower Moon è uno dei grandi candidati alla prossima cerimonia degli Oscar e, a dispetto di incassi al box office in qualche modo deludenti, ha ricevuto critiche molto positive da parte della stampa e del pubblico. Anche Steven Spielberg ha voluto dire la sua sul film, parlando direttamente all’autore durante una visione condivisa.

Dopo aver parlato della vera storia del personaggio di Jesse Plemons di Killers of the Flower Moon, torniamo a parlare del capolavoro di Martin Scorsese per riportare le parole d’apprezzamento di un altro maestro della settima arte.

I due filmmaker hanno presenziato a una visione speciale dell’ultimo film del regista di Taxi Driver, conclusasi con un confronto tra i due nel quale è emersa l’opinione di Spielberg a proposito di Killers of the Flower Moon.

Le parole del regista di E.T. nei confronti del collega seduto di fianco, non lasciano, infatti, alcuno spazio a interpretazioni di sorta: “Sei il maestro del nostro medium, e questo è il tuo capolavoro”.

Quindi Spielberg ha voluto commentare la collaborazione di lunga data tra Scorsese, De Niro e DiCaprio, auspicando possa continuare: “È straordinario vedere Bobby D e Leo D insieme in questo film. Questa è la tua sesta collaborazione con Leo e la tua undicesima con Bobby. Sei solo a tre film di distanza dal pareggiare il record di John Ford che ha diretto John Wayne 14 volte. Non puoi ancora smettere con Bobby e con Leo che è a 6”.

Killers of the Flower Moon continua dunque a ottenere pareri entusiastici anche da parte degli addetti ai lavori, dopo le parole spese dal regista di Il Padrino, Francis Ford Coppola.

In attesa di capire quante statuette il film di Scorsese riuscirà a vincere, vi lasciamo con la recensione di Killers of the Flower Moon.