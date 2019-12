Ecco cosa ne pensa Steven Spielberg del cortometraggio sequel di E.T. - L'Extraterrestre

Nel corso di una recente intervista Henry Thomas, l'interprete di Elliot sia da bambino che da adulto rispettivamente in ET - L'Extraterrestre e in A Holiday Reunion, ha rivelato il parere di Steven Spielberg circa il cortometraggio sequel andato in onda su Sky.

L'attore ha dichiarato:

"Nel corso degli anni si è sempre parlato di sequel e cose del genere. Ed è stato davvero divertente perché in un certo senso Elliot è il bambino di Steven Spielberg, no? Ed è stato molto particolare fare questo film. Ho sempre visto qualsiasi tentativo di rinnovare il personaggio o mostrarlo in un contesto nuovo come una cosa che non sarebbe mai accaduta. E poi mi hanno detto, beh, Steven ha accettato la storia. L'ha amata. E ho io detto: 'Aspetta, cosa?'"

Elliot ha continuato:

"Guardando gli storyboard e tutto il resto, ho capito perché Steven era davvero alla base di questo progetto, perché l'integrità della storia originale in questa rivisitazione, o riformulazione, non è andata perduta."

Inoltre, qui sotto potete trovare il making of di A Holiday Reunion. Voi lo avete già visto? Cosa ve ne pare? Come al solito, fatelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di E.T. - L'Extraterrestre.