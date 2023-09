Cosa ne pensa Stephen King del nuovo film di Pet Sematary? Il Re lo svela sui social

È uscito il primo trailer di Pet Sematary: Bloodline, il nuovo film prequel ispirato al racconto horror di Stephen King del 1983. Proprio lo scrittore ha dato il suo giudizio sulla pellicola.

Il famosissimo scrittore horror ha pubblicato un tweet sul social X in cui scrive:

“Bloodlines : Nel libro, questa è la storia che Jud Crandall racconta a Louis Creed per cercare di dissuaderlo dall'usare il Pet Sematary. La sceneggiatura si prende alcune libertà, ma è una bella storia. David Duchovny è eccellente. Il segreto, come sempre, è l'interesse per i personaggi.”

Anche l’autore della storia originale sembra quindi aver approvato la pellicola, e pure i fan sembrano essere entusiasti all’idea di vedere il film: “C’è un prequel di Pet Sematary con Dave Duchovny? O mio dio quest’anno Natale è arrivato in anticipo!” ha scritto un utente, “Oddio non sapevo ci fosse Dave Duchovny all’interno del film. Ho visto che il trailer è stato pubblicato ma non lo voglio vedere. Non guarderò il trailer e guarderò il film direttamente quando uscirà” ha commentato un altro.

Pet Sematary: Bloodlines sarà diretto da Lindsey Anderson Beer. Nel cast sono presenti: Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Henry Thomas, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LaBlanc, Samantha Mathis, Pam Grier oltre al già citato Dave Duchovny.

Il capitolo precedente Pet Sematary del 2019 ha un indice di gradimento su Rotten Tomatoes del 56% per la critica e del 33% per il pubblico. Oltre all’uscita del trailer, sono state pubblicate altre interessanti foto dal set di Pet Sematary: Bloodlines.