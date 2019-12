Cosa ne pensa Kevin Smith di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Ecco, cosa ne ha pensato Kevin Smith dell'ultimo capitolo della Saga degli Skywalker, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, a cui ha anche partecipato grazie a un breve cameo.

Kevin Smith, regista, sceneggiatore, produttore ecc. e in generale appassionato di prodotti d'intrattenimento come fumetti e grandi saghe cinematografiche e televisive, ha pubblicato un video di un'ora dove commenta l'ultimo film di Star Wars, il discusso episodio IX diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker.

Nonostante si tratti più di una sorta di recap che di una recensione ("Non faccio recensioni", dice nel video), alla fine del filmato arrivano anche le impressioni personali di Smith, che afferma: "Mi sono f**********e divertito, l'ho visto quattro volte. Dunque ho avuto modo di andare più a fondo e analizzare roba, roba che non avevo magari colto a una prima o seconda visione, quindi... Wow, tanta stima per J.J. [Abrams] e tutti quelli coinvolti nella realizzazione, che hanno condotto la nave in porto. So che alcune persone stanno dicendo "F*****i, non è così che doveva essere per me", ma per me va benissimo così. Mi sta bene, mi ha fatto felice".

E, approfittando della presenza di un certo easter egg, che a quanto pare ha davvero, davvero gradito, Smith amplia poi il discorso non solo al film nello specifico, ma al genere tutto: "Roba potente, ragazzi, roba potente. Almeno per me. Ed è quello che sono questi film. Alcuni dicono 'Devono essere così' e altri che rispondono 'No, devono essere così', e alcuni sono arrabbiati, e altri sono... Ma se mi date abbastanza momenti come questo, a me sta più che bene. Non cerco letteratura classica quando guardo questi film. Li vedevo anche a 7 anni. Sono divertenti, e grandiosi, e hanno un significato personale per me, ma... Non devono essere dannatamente perfetti. Sono serie d'avventura".

E conclude: "Come potete vedere, mi emoziono ancora per queste cose. C'ero anche io, diamine!"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è attualmente al cinema.