Cosa pensa Christopher Nolan di Godzilla Minus One? L'incontro con Takashi Yamazaki

Tra i vincitori degli Oscar 2024 c'è stato anche una delle grandi rivelazioni dello scorso anno ovvero Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki, che a quanto pare ha convinto anche Christopher Nolan.

L'autore di Oppenheimer, che si è incontrato con il collega giapponese dopo gli Oscar 2024, ha dichiarato in una nuova intervista: "Ho pensato che fosse un film straordinario. Ho pensato che fosse un'opera davvero emozionante. È un film realizzato magnificamente e i suoi meccanismi interni sono tutti incredibilmente coinvolgenti. C'è una profondità meravigliosa nei personaggi protagonisti e un incredibile senso della storia, devo dire che è un film che ho davvero apprezzato."

Godzilla Minus One ha avuto un budget dichiarato di 10-15 milioni di dollari, che ha trasformato in un successo clamoroso al box office in tutto il mondo e negli Stati Uniti in particolare, dove è diventato il film giapponese live-action il più alto incasso di sempre. È stata un'impresa tecnica incredibile - giustamente premiata con l'Oscar per i migliori effetti speciali - che ha utilizzato una combinazione di effetti visivi ed effetti pratici per creare sequenze d'azione mozzafiato, valorizzata dall'ambientazione storica ambientata a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale, cosa che curiosamente offre non pochi parallelismi proprio con Oppenheimer, il kolossal storico di Christopher Nolan.

A tal proposito, in precedenza il regista Takashi Yamazaki aveva parlato proprio dei paragoni tra Oppenheimer e Godzilla Minus One.

