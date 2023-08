La cosa peggiore che un regista ha mai detto a Cillian Murphy

Sappiamo tutti che sui set cinematografici non è sempre tutto rose e fiori. E che gli attori hanno spesso tanti aneddoti da raccontare nel loro rapporto con i registi. Anche Cillian Murphy non fa eccezione, perché ha rivelato qual è stata la cosa peggiore che un regista gli ha detto.

Durante un'intervista è stato chiesto all'attore irlandese qual è stata la cosa peggiore che un regista gli abbia mai chiesto. Pensando, per l'intervistatore, che la domanda si riferisse a qualche richiesta estrema dal punto di vista della performance. Cillian Murphy invece aveva una storia un pelo diversa, e per certi versi anche più triste.

Infatti secondo il suo racconto un regista una volta gli ha chiesto: "Sono un bravo regista?". Una frase che un cineasta non dovrebbe mai rivolgere a un attore, perché si rompe completamente il rapporto tra i due. Come infatti dice Cillian Murphy dovrebbe essere l'esatto opposto, dovrebbe essere l'attore a chiedere al regista se va bene la sua performance e se è soddisfatto.

Così come è compito del regista, in qualche maniera, far sentire bene con sé stesso l'attore, proprio per farlo lavorare al meglio e ottenere da lui la performance migliore possibile. Ci sono poi varie scuole di pensiero sull'argomento e diversi tipi di approccio, ma chiedere al tuo attore se secondo lui sei un bravo regista è il peggiore, proprio perché a quel punto c'è il serio rischio che lui non ti veda più come una figura autoritaria in grado di tirargli fuori il meglio dal punto di vista della performance.

Cillian Murphy non ha ovviamente rivelato di quale regista si trattava, e nemmeno se questo fatto sia avvenuto sul set di un film o di una serie tv. Ma vista la sua incredibile performance in Oppenheimer è decisamente impossibile che fosse Christopher Nolan. Tra l'altro, se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione di Oppenheimer.

Ma voi la sapevate questa su Cillian Murphy? E nel caso in cui doveste prepararvi proprio Cillian Murphy ha svelato quale film di Nolan vedere prima di Oppenheimer.