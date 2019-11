Di cosa parlerà il secondo capitolo di Dune diretto da Denis Villeneuve?

Nelle scorse ore è stato confermato che Dune 2 è già stato messo in produzione, con lo sceneggiatore Jon Spaiths ingaggiato per scrivere la storia del secondo lungometraggio della saga sci-fi diretta da Denis Villeneuve.

Spaihts, che si stava occupando di scrivere la serie spin-off della saga Dune: The Sisterhood, diretta sempre da Villeneuve per HBO Max, figura già come co-sceneggiatore del primo film di Dune, che Villeneuve ha co-scritto insieme a lui e ad Eric Roth.

L'uscita della pellicola, che vanta cast a dir poco gigantesco che comprende Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Javier Bardem, è prevista per il 20 novembre 2020, e la trama dovrebbe focalizzarsi sul primo romanzo del ciclo di Dune. Ma questo secondo film, di cosa parlerà?

La sinossi del secondo libro della saga letteraria recita: "Dodici anni dopo la vittoria dei Fremen sull'Imperatore Padisha Shaddam IV, Paul Muad'Dib, erede degli Atreides, è ancora il temuto imperatore della galassia e governa l'universo dalla sua capitale su Arrakis. La forza del mito che lo circonda viene però intaccata da un complotto che vede protagonisti il Bene Gesserit, la Gilda Spaziale, i Tleilaxu e alcuni Fremen ribelli: al centro della cospirazione c'è il tentativo di indebolire la sua capacità di comando e rendere instabile la dinastia degli Artreides ostacolando la nascita di un erede. Tuttavia, il prezioso dono della prescienza dà a Paul la consapevolezza che la strada da seguire è quella indicata dal suo destino: indirizzare il proprio popolo su un percorso che lo allontani dall'autodistruzione e dalla miseria, verso un futuro armonioso e duraturo: un obiettivo che è disposto a raggiungere anche a costo del proprio sacrificio..."

Non è ancora chiaro ad oggi come ha intenzione di procedere la Warner Bros. per questo adattamento. In un primo momento era stato riferito che il remake di Villeneuve - ricordiamo che Dune fu già portato al cinema da David Lynch - sarebbe stato un unico grande film diviso in due parti, ma è probabile che la major abbia l'intenzione di sviluppare un intero nuovo franchise, come farebbe presupporre anche l'annuncio della serie tv spin-off.

Mentre restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, fateci sapere cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative nella sezione dei commenti.