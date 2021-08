Di cosa parlerà Bohemian Rhapsody 2? Vediamo insieme alcune famose storie dei Queen

Bohemian Rhapsody ha affrontato un periodo piuttosto consistente della storia dei Queen, raccontandoci gli anni che vanno dalla fondazione della storica band britannica alla leggendaria esibizione al Live Aid, coprendo un arco temporale compreso tra i primi anni '70 e il 1985. Ma cosa resta ancora da raccontare?

In questi giorni le voci sull'uscita di un sequel di Bohemian Rhapsody si fanno sempre più insistenti, per cui la domanda sorge naturale: quanti aspetti della storia dei Queen e di Mercury meritano un ulteriore approfondimento? Cosa accadde dopo l'apparizione al megaconcerto organizzato da Bob Geldof?

In primis ci sono ovviamente i drammatici risvolti della vita di Freddie Mercury: in Bohemian Rhapsody l'HIV fa la sua comparsa solo verso il finale del film (con tanto di "licenza poetica" sulle tempistiche con cui il frontman annunciò la cosa al resto della band), per cui un sequel non potrebbe esimersi dal raccontare l'evolversi della cosa, la curiosità sempre più morbosa dei fan e della stampa e, ovviamente, la tragica morte del cantante avvenuta nel 1991.

Ma ci sarebbe spazio, ovviamente, anche per tanta altra musica: i Queen post-Live Aid hanno infatti pubblicato successi devastanti come A Kind of Magic, The Miracle e Innuendo, mentre potrebbero trovare spazio anche eventi storici come l'ultimo concerto della band andato in scena a Knebworth nel 1986, parentesi come la collaborazione di Mercury con Monserrat Caballé e, chissà, magari anche l'indimenticabile concerto in memoria della voce dei Queen, che potrebbe magari fungere da finale per il film (chissà, magari con un'apparizione di Taron Egerton nei panni di Elton John, tra i grandi protagonisti dell'evento).

Insomma, il materiale non manca di certo: voi cosa ne pensate? Credete che abbia senso l'idea di dare un sequel del film di Bryan Singer? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, naturalmente, non mancheremo di aggiornarvi su ogni novità al riguardo.