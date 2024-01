Di cosa parla La zona d'interesse? Tutto sul film in corsa agli Oscar 2024

Di cosa parla La zona d'interesse? Con la chiusura delle votazioni agli Oscar 2024, scopriamo nel dettaglio uno dei film in lizza per la prossima edizione degli Academy Awards e tra i titoli più chiacchierati della stagione dei premi.

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, La Zona d’interesse è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive - in una bucolica casetta con piscina - una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume: il problema è che l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.

Già vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria alla 76ma edizione del Festival di Cannes e candidato agli Oscar per il Regno Unito, La Zona d’interesse è uno dei film più premiati e considerati della stagione dei premi 2024, e presumibilmente farà incetta di nomination ai BAFTA Awards quando saranno annunciate domani 18 gennaio, in attesa di scoprire se e in quali categorie rientrerà agli Oscar 2024.

Il film, scritto e diretto dal grande regista Jonathan Glazer (Sexy Beast, Birth, Under the skin), arriverà nelle sale italiane il 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.