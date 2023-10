Di cosa parla Yuku e il fiore dell'Himalaya? Tutto sul nuovo film animato al cinema

Di cosa parla Yuku e il fiore dell'Himalaya? Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film d'animazione diretto da Arnaud Demuynck e Rémi Durin e in arrivo al cinema dal 26 ottobre prossimo.

Presentato al Locarno Film Festival e all'Annecy International Animation Film Festival, Yuku e il fiore dell'Himalaya è una divertente e colorata avventura musicale: la storia è ambientata tra le mura di un castello dove vive, con la mamma, la nonna e tanti fratellini, la piccola topolina Yuku.

In cima alle montagne più alte della terra vive una pianta che si nutre della luce più pura: si chiama fiore dell'Himalaya. La topolina Yuku lascia la sua famiglia per cercare questo fiore magico e regalarlo alla nonna, che ha annunciato che presto dovrà seguire la piccola talpa cieca nelle profondità della terra. Ma per trovarlo c'è un lungo viaggio da fare, pieno di ostacoli, dato che bisogna attraversare il terribile regno dei ratti del castello, ma anche il prato dei corvi crudeli, una foresta incantata dove si rischia di perdersi e, soprattutto, il ponte della paura, sorvegliato dal lupo famelico.

La passione che la protagonista nutre per le storie e per la musica la aiuteranno nell'avventurosa ricerca del fiore dell'Himalaya, in un viaggio ricco di incontri con animali mai visti, tra cui un corvo arcigno, uno scoiattolo smemorato e una volpe poetessa. Un musical giocoso, in cui ogni canzone rafforza i personaggi nella loro identità. Gli autori hanno scelto consapevolmente un vocabolario ricco, come avevano già fatto per il precedente Le Parfum de la Carotte, per solleticare la curiosità linguistica degli spettatori più giovani e per deliziare anche la fantasia degli adulti.

