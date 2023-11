Mia: di cosa parla e dove vedere l'inquietante dramma italiano con Edoardo Leo

Dopo il grande successo di Era Ora, l'amatissimo attore italiano Edoardo Leo torna protagonista con il nuovo inquietante thriller drammatico Mia, diretto da Ivano De Matteo.

Dopo Gli equilibristi e I nostri ragazzi, il regista torna a indagare il rapporto genitori-figli nel dramma famigliare MIA, che arriva in prima tv su Sky mercoledì 8 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K: la storia al centro del film è quella di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricomincia piano piano a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. A quel punto al padre rimane solo una cosa: la vendetta.

Protagonisti del film sono Edoardo Leo e Milena Mancini nei panni dei genitori dell’esordiente Greta Gasbarri, che interpreta Mia. Nel cast anche Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni. La sceneggiatura è firmata da Ivano De Matteo e Valentina Ferlan. Il film, lo ricordiamo, andrà in onda in prima tv mercoledì 8 novembre sul canale Sky Cinema Uno di Sky alle ore 21:15 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma NOW.

