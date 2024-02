Di cosa parla Vacanze in Transilvania? La trama del nuovo film dei Me contro Te

Di cosa parla Me contro Te: Vacanze in Transilvania? Il nuovo film di Lui e Sofi è arrivato in digitale grazie a Warner Bros, ecco tutto quello che dovete sapere sulla trama.

Il film inizia nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., dove Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta, il Castello del Conte Dracula in Transilvania. Per questo, Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. Nella terra dei vampiri i nostri amici dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te, ed è disponibile on demand per l'acquisto e il noleggio digitale su tutte le principali piattaforme.

