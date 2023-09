Di cosa parla Totally Killer? Scoprite il nuovo controverso horror Prime Video

Di cosa parla Totally Killer? Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film horror con protagonista la star de Le terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka in arrivo ad ottobre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

La controversa premessa del film - recentemente Totally Killer è stato accusato di plagio - è che, 35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, lo spregevole "Killer delle sedicenni" torna nella notte di Halloween per uccidere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), avendo ignorato i consigli iper protettivi di sua mamma (Julie Bowen), si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e mentre scappa si ritrova accidentalmente nel 1987, anno dei tre delitti: trovandosi a fronteggiare la sconosciuta e oltraggiosa cultura degli anni 80, Jamie fa squadra con sua mamma adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di correre il rischio di rimanere bloccata nel passato per sempre.

Il film è diretto da Nahnatchka Khan, e oltre a Kiernan Shipka e Olivia Holt include nel cast anche Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy L. Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah e Jonathan Potts, con la partecipazione della star del MCU Randall Park e Julie Bowen.

Ricordiamo che Kiernan Shipka tornerà su Prime Video con Red One, nuovo action natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans in arrivo sulla piattaforma sotto il periodo di Natale.