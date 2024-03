Di cosa parla The Spider Within e come anticipa Spider-Man Beyond the Spider-Verse

Di cosa parla The Spider Within? Come anticipa il prossimo film della saga di Sony Pictures Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? In questi giorni si facendo un gran parlare del nuovo cortometraggio ufficiale su Miles Morales, ecco tutto quello che dovete sapere.

Il film è ambientata nella saga di Spider-Verse ed è assolutamente canonica con quanto visto nei precedenti film. Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, The Spider Within NON rappresenta un sequel di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: il progetto, infatti, nasce come prequel di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo episodio della saga arrivato nei cinema di tutto il mondo nel 2023, ed è ambientato qualche tempo dopo gli eventi di Spider-Man: Un nuovo universo, il primo episodio del franchise uscito nel 2018. Non a caso The Spider Within è già stato pubblicato l'anno scorso, qualche tempo dopo l'uscita di Across the Spider-Verse, ma in questi giorni è arrivato ufficialmente online.

The Spider Within è stato infatti realizzato per il nuovo programma di lezioni incentrato sulla salute mentale del Kevin Love Fund, "The Hero Within", che invita gli studenti a raccontare la propria storia attraverso la lente della consapevolezza della salute mentale. Nel film thriller, intitolato The Spider Within: A Spider-Verse Story, Miles Morales fatica a bilanciare le sue responsabilità di adolescente, amico e studente mentre agisce nei panni dell'amichevole Spider-Man del quartiere di Brooklyn. Dopo una giornata particolarmente impegnativa vissuta con queste pressioni, Miles sperimenta un attacco di panico che lo costringe ad affrontare le manifestazioni della sua ansia e ad apprendere che chiedere aiuto può essere un atto altrettanto coraggioso quanto proteggere la sua città dal male.

Ricordiamo che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data d'uscita, ma vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.