Di cosa parla The Equalizer 3: il film con Denzel Washington è ispirato a una storia vera?

The Equalizer è ispirato a una storia vera? Il nuovo capitolo della saga targata Sony Pictures, The Equalizer 3 - Senza Tregua, diretto da Antoine Fuqua e con protagonista Denzel Washington, arriva oggi 30 agosto nelle sale italiane, ma di cosa parla e quali sono le sue origini?

La saga di The Equalizer non è tratta da una storia vera ma è basata su una serie tv cult degli anni '80, intitolata appunto The Equalizer negli Stati Uniti e nota in Italia come Un giustizie a New York: la premessa della serie era la stessa dei nuovi film con Denzel Washington, e seguiva il detective privato Robert McCall, ex agente segreto per un'organizzazione sconosciuta, mentre si episodio in episodio si occupava di quei casi che la polizia non sembrava poter (o voler) risolvere.

In questo terzo film dalla coppia Antoine Fuqua/Denzel Washington, ritroviamo Robert che, dopo aver abbandonato la sua vita di assassino governativo, continua a lottare per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e oggi ha trovato finalmente una sua personale consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.

Da segnalare che The Equalizer 3 - Senza Tregua è una produzione anche italiana, di Sony Pictures insieme a Eagle Pictures: il film è ambientato e girato interamente in Italia, sulla Costiera Amalfitana e a Roma, negli Studi di Cinecittà. Scritto da Richard Wenk (Jack Reacher - Punto di non ritorno, The Equalizer 2 - Senza perdono) include nel cast anche Dakota Fanning e David Denman ma anche molti attori italiani tra cui Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Eugenio Mastrandrea, Bruno Bilotta, Daniele Perrone, Salvatore Ruocco e Remo Girone.

