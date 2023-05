Di cosa parla The Boogeyman, nuovo horror di Stephen King, e da quale libro è tratto?

Questa settimana arriverà al cinema The Boogeyman, nuovo horror diretto dall'acclamato giovane regista Rob Savage e tratto dall'omonima opera di Stephen King.

Il film, adattamento del racconto "Il baubau", storica opera di Stephen King contenuta nella prima raccolta di racconti dell'autore, A volte ritornano, pubblicata per la prima volta nel 1978 (negli USA, in Italia nel 1981), racconta la storia della liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer, che rimangono sconvolte dalla morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

The Boogeyman è diretto dall'acclamato giovane regista Rob Savage, che negli scorsi anni si è fatto aprpezzare per gli horror screen-life movies Host e Dashcam, ed è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Air – La storia del grande salto), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy) e David Dastmalchian (The Suicide Squad). Tra i produttori anche Shawn Levy, regista di The Adam Project e del prossimo Deadpool 3.

La data d'uscita è fissata all'1 giugno con 20th Century Studios. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Boogeyman.