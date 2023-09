Di cosa parla The Avenging Silence, la versione di 007 James Bond di Nicolas Winding Refn?

Nicolas Winding Refn ha annunciato di essere a lavoro su un nuovo film, progetto che segnerà il ritorno del regista danese sul grande schermo molti anni dopo il suo ultimo lavoro per il cinema, The Neon Demon.

Non è dato sapere al momento di cosa parlerà il nuovo lungometraggio, ma alcuni fan sperano ancora di poter vedere un giorno il tanto chiacchierato The Avenging Silence, film al quale Refn stava lavorando poco dopo l'uscita di The Neon Demon. Il progetto, del quale si sono completamente perse le tracce quando l'autore ha iniziato a dedicarsi al mondo delle serie tv - prima con Too old to die young per Prime Video e più recentemente con Copenaghen Cowboy per Netflix - è per stessa ammissione di Nicolas Winding Refn un omaggio ai romanzi di Ian Fleming, noto ex soldato dell'intelligence britannica e padre di 007 James Bond, ed era stato pensato dall'autore danese come un sequel spirituale di Valhalla Rising nel mondo dello spionaggio internazionale, con una storia ambientata in gran parte in Giappone.

La sinossi ufficiale svelata dallo stesso Refn nel 2017, e che era già tutto un programma, recitava: "La Spia era uno dei migliori agenti segreti d'Europa, ma una ferita alle corde vocali subita nel corso di una missione fallita sei anni prima l'ha reso muto, costringendolo a lasciare il lavoro. Ora, sei anni dopo, viene contattato e messo sotto contratto da un ex Yakuza, diventato un uomo d'affari che vive in esilio in Francia, e che gli chiede di scovare e uccidere il capo della più pericolosa famiglia Yakuza giapponese. Avendo paura di volare, la nostra spia s'imbarca anonimamente su un cargo diretto a Tokyo, ma un'esplosione a bordo fa naufragare la nave e la Spia si trova spinta sulle corse meridionali del Giappone a bordo di una zattera di salvataggio. Muta, la Spia dovrà attraversare silenziosamente il Giappone alla ricerca di quattro indizi - simboli di Conquista, Guerra, Carestia e Morte - che lo guideranno verso la sconosciuta residenza del boss Yakuza. Nel frattempo, però, il boss sembra pronto a fare il suo grande ritorno nel mondo della malavita giapponese dopo anni vissuti in una località misteriosa sulle montagne, lontano da ogni tecnologia. Le due storie si intrecceranno fino ad una terrificante conclusione."

Inutile dire che i fan di Nicolas Winding Refn sognano ancora di poter vedere compiersi questo interessantissimo progetto, ma l'autore lo ha ancora nel cassetto oppure nel frattempo ha deciso di dedicarsi a qualcos'altro? Vi terremo aggiornati.