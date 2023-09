Di cosa parla Talk to me, l'horror che ha terrorizzato l'America in uscita anche in Italia

Di cosa parla Talk to me? Se avete già visto il primo trailer ufficiale di Talk to me e volete saperne di più sull'horror australiano che ha terrorizzato l'America e che sta per esordire nei cinema italiani, siete nel posto giusto.

Talk To Me ha inizio quando un gruppo di giovani ragazzi si imbatte in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) decide, insieme ai suoi amici, di cimentarsi in questa prova di coraggio, seguendo il rituale. Presto però la situazione sfugge di mano: in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti, finiscono per superare i 90 secondi di durata massima di evocazione degli spiriti infrangendo la regola principale del rituale.

Talk To Me arriverà in Italia il 28 settembre con Midnight Factory, etichetta Plaion Pictures: l'opera prima dei registi emergenti Danny e Michael Philippou, che ha conquistato i colleghi Jordan Peele, Ari Aster, Steven Spielberg, James Wan, George Miller e Peter Jackson, ha ottenuto oltre 65 milioni di dollari a livello mondiale, diventando uno dei più grandi successi di sempre per la casa di distribuzione A24, e detiene un punteggio Certificato Fresh del 95% su Rotten Tomatoes.

Non a caso, per Talk to me è già stato annunciato il sequel, con un prequel già girato.