Di cosa parla Spaceman? La trama del nuovo film Netflix con Adam Sandler

Di cosa parla Spaceman? Se siete rimasti incuriositi dal trailer ufficiale di Spaceman e volete saperne di più sul nuovo film Netflix con protagonista Adam Sandler, siete capitati nel posto giusto.

La storia del film, un progetto fantascientifico basato sul romanzo Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfař, segue l'astronauta Jakub (Adam Sandler in ruolo inedito per la sua carriera, che qui giunge all'ennesima collaborazione con Netflix) che dopo sei mesi di missione di ricerca solitaria ai confini del sistema solare si rende conto che il matrimonio che si è lasciato alle spalle potrebbe non essere più lì ad aspettarlo quando tornerà sulla Terra. Nel disperato tentativo di sistemare le cose con sua moglie Lenka (interpretata da Carey Mulligan), viene aiutato da una misteriosa creatura proveniente dall'inizio dei tempi che trova nascosta nelle viscere della sua nave: Hanuš (doppiato da Paul Dano), un essere ragnesco che decide di lavorare con Jakub per dare un senso a ciò che è andato storto nella sua vita prima che sia troppo tardi.

Oltre ad Adam Sandler nei panni dell'astronauta Jakub, Paul Dano come doppiatore della creatura e Carey Mulligan nel ruolo della moglie terrena di Jakub, Lenka, il cast di Spaceman include anche Kunal Nayyar nei panni del tecnico Peter e Isabella Rossellini nei panni del commissario Tuma, l'ufficiale in comando di Jakub.

Spaceman è stato presentato in anteprima mondiale come parte del programma “Berlinale Special” al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ed arriverà su Netflix dal 1 marzo.