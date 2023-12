Di cosa parla Saltburn: uscirà su Prime Video anche in Italia o arriverà al cinema?

In queste ore è stato annunciato che il nuovo film scritto e diretto dalla vincitrice del premio Oscar Emerald Fennell Saltburn arriverà in streaming su Prime Video il 22 dicembre, ma questa data è valida anche per il mercato italiano?

La risposta è...si: pochi istanti fa, infatti, Prime Video Italia ha pubblicato il trailer ufficiale di Saltburn, confermando che il film targato MGM nel nostro mercato avrà una distribuzione direct-to-streaming, a differenza di quanto accaduto invece negli Stati Uniti, dove il nuovo film della regista di Una donna promettente ha debuttato nelle sale cinematografiche (con scarsi risultati al box office) prima di essere dirottato rapidamente sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Il video promozionale, disponibile nel player in calce all'articolo, conferma dunque che in Italia Saltburn uscirà su Prime Video il 22 dicembre, la stessa data in cui il film esordirà in streaming negli Stati Uniti: in Italia, lo ricordiamo, il thriller con Jacob Elordi, Barry Keoghan e Rosamund Pike è stato proiettato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, ma non è mai stato distribuito nelle sale.

Saltburn racconta la storia dello studente Oliver Quick (Barry Keoghan), che mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi): questi lo inviterà a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Saltburn.