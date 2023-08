Di cosa parla Rebel Moon? Tutto sul nuovo film di Zack Snyder

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Rebel Moon e in attesa del primo trailer ufficiale, torniamo a parlare dell'attesissimo nuovo film scritto e diretto da Zack Snyder in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix dal prossimo 22 dicembre.

Se siete capitati da queste parti perché volete capire di cosa parla Rebel Moon, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale condivisa da Netflix per descrivere il nuovo film di Zack Snyder:

"Il regista di 300, L’Uomo d’Acciaio e Army of the Dead torna con REBEL MOON, un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni. Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad una lotta impossibile, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi."

Come si evince dalla sinossi del film e come ampiamente confermato dallo stesso Snyder, Rebel Moon è un espresso omaggio a I sette samurai di Akira Kurosawa e nasce intorno al 2006 come film ambientato nell'universo narrativo di Star Wars: l'autore, reduce dal successo di 300 e in procinto di imbarcarsi nell'impresa di Watchmen, propose alla Lucasfilm un nuovo film originale di Star Wars slegato dalla saga degli Skywalker, ma il progetto venne scartato quando Disney acquistò la casa di produzione e iniziò a lavorare ai propri sequel.

Vi ricordiamo che il trailer di Rebel Moon uscirà martedì prossimo in occasione della Gamescon, quindi rimanete sintonizzati.