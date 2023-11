Di cosa parla Rebel Moon: Parte 1? Tutto sulla trama del nuovo film di Zack Snyder

Di cosa parla Rebel Moon: Parte 1? Se avete già ammirato lo spettacolare trailer ufficiale di Rebel Moon e volete saperne di più sull'atteso sci-fi Netflix scritto e diretto da Zack Snyder, questo è l'articolo che fa per voi.

In base alle anticipazioni ufficiali fornite da Netflix, infatti, possiamo confermarvi che la storia di Rebel Moon segue Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera dal passato enigmatico che, dopo essersi schiantata su una luna ai confini dell'universo, decide di iniziare una nuova vita in un insediamento pacifico composto da agricoltori, fattori e contadini. Presto però diventerà la loro unica speranza di salvezza quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario l'Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono che i contadini senza volerlo hanno venduto il loro raccolto ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di ribelli braccati dal Mondo Madre.

Assieme a Gunnar, un coltivatore dal cuore tenero e ignaro di cosa sia una guerra, Kora riceve l'incarico di mettere insieme un gruppo di combattenti pronti a rischiare la propria vita per la gente di Vedt. Così i due raggiungono diversi mondi in cerca dei Bloodaxe e riuniscono una piccola banda di guerrieri accomunati da tanta voglia di redimersi: il pilota e killer mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario Generale Titus (Djimon Hounsou), l'esperta spadaccina Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dalle nobili origini Tarak (Staz Nair) e Milius (E. Duffy), una combattente della resistenza. Intanto a Veldt l'androide protettore Jimmy (con la voce nell'originale di Anthony Hopkins) si risveglia all'insaputa di tutti con un nuovo misterioso obiettivo.

Ricordiamo che Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco uscirà in esclusiva su Netflix dal prossimo il 22 dicembre, mentre il sequel Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice arriverà sempre sulla piattaforma dal 19 aprile 2024. In questi giorni Zack Snyder ha annunciato anche la serie tv animata prequel di Rebel Moon, in arrivo sempre su Netflix.