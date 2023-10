Di cosa parla Rapito? Tutto sul film di Marco Bellocchio in arrivo su Sky e su NOW

Di cosa parla Rapito? L'ultimo film di Marco Bellocchio, dopo il lancio fortunato nelle sale cinematografiche italiane, arriverà in prima tv su Sky lunedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, e disponibile anche on demand: ecco tutto quello che dovete sapere.

Rapito è basato su una storia vera del 1858 e parte nel quartiere ebraico di Bologna, quando i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara: per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi il bambino era stato segretamente battezzato. Per questi casi, la legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio e, sostenuta dall'opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino: mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e vincitore di 6 Nastri d’argento 2023, tra cui miglior film e regia, Rapito è interpretato da Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese, con la partecipazione di Filippo Timi nel ruolo del Cardinale Antonelli e di Fabrizio Gifuni. La sceneggiatura di Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli, con la collaborazione di Edoardo Albinati e Daniela Ceselli e la consulenza storica di Pina Totaro, è ispirata liberamente a “Il caso Mortara” di Daniele Scalise, edizioni Mondadori.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Rapito.