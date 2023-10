Di cosa parla e quando esce in Italia Dream Scenario: tutto sul folle film di Nicolas Cage

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano oggi il trailer italiano di Dream Scenario - Hai mai sognato quest’uomo?, la nuova dark comedy di Kristoffer Borgli, uno dei giovani talenti di Hollywood, prodotta da Ari Aster e con protagonista Nicolas Cage.

Presentata in anteprima mondiale al Festival di Zurigo, dove è stato salutato dalla critica internazionale come “una brillante black comedy”, “una narrazione creativa al suo meglio”, “una delle migliori interpretazioni di Nicolas Cage”, con un punteggio di 91% su RottenTomatoes, Dream Scenario racconta la storia di un uomo che inizia ad apparire nei sogni di un terzo della popolazione mondiale.

Paul Matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera e passeggera, e dopo l’inaspettata, travolgente celebrità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto.

Scritta e diretta da Kristoffer Borgli (Sick of Myself), il film è prodotto da A24 e sarà presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, il prossimo 26 ottobre, prima di debuttare al cinema in Italia dal 16 novembre.

