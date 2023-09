Di cosa parla e quando esce Coup de Chance, il nuovo film di Woody Allen?

Di cosa parla e quando esce Coup de Chance, il nuovo film scritto e diretto da Woody Allen? In questo articolo riassumiamo tutto quello che dovete sapere sul prossimo progetto dell'autore, dalla trama alla data d'uscita per i cinema italiani.

Come visto nel trailer ufficiale di Coup de Chance, il film parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. La storia è quella di Fanny e Jean, sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Non passa molto tempo prima che i due decidano di rivedersi, e più continua questa frequentazione più i due diventano sempre più intimi…

Il cast di Coup de Chance, come da tradizione scritto e diretto da Woody Allen, include per protagonisti Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud e Niels Schneider. Il film uscirà in Italia il 6 dicembre prossimo, distribuito nelle nostre sale cinematografiche da Lucky Red.

Ricordiamo che Coup de Chance potrebbe essere l'ultimo film di Woody Allen, che ha recentemente confermato l'idea di essere giunto alla fine della propria carriera.