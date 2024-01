Di cosa parla Quarto Potere? La trama del cult di Orson Welles

Di cosa parla Quarto Potere? I più giovani potrebbero non aver mai sentito parlare del cult di Orson Welles, ma ora che I Wonder Classics ha annunciato il ritorno al cinema in Italia di Quarto Potere siamo certi che l'interesse del nuovo pubblico nei confronti del film si risveglierà.

La trama di Quarto Potere ruota intorno alla figura di Charles Foster Kane, magnate e media tycoon, che muore abbandonato da tutti nella sua lussuosa residenza, Xanadu, ma che prima di spegnersi pronuncia la parola “Rosebud”: chi o cos’è Rosebud? E cosa si nasconde tra le pieghe della vita di un individuo che, come lui, è stato in grado di incarnare il Sogno Americano finché quel sogno non è diventato un incubo? Al centro del film quindi c'è la vita di Kane - Citizen Kane è il titolo originale dell'opera - che si presenta come un’inchiesta giornalistica sulla misteriosa esistenza del magnate, proprietario di testate giornalistiche ed emittenti radiofoniche, candidato governatore e protagonista di scandali clamorosi: mentre un giornalista indaga, il pubblico e il privato si mescolano inscindibilmente, con cinque interviste di persone vicine a Kane che restituiscono punti di vista contraddittori e un ritratto complesso e sfaccendato, inafferrabile.

Quarto Potere sarà nei cinema dal 24 marzo in versione originale sottotitolata con I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore. Per accompagnare la visione, il consiglio è di rispolverare su Netflix Mank di David Fincher, film con protagonista Gary Oldman incentrato proprio sulla vera realizzazione di Quarto Potere.