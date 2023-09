Di cosa parla L'ultima notte di Amore, il noir da Oscar con Pierfrancesco Favino

Di cosa parla L'ultima notte di Amore? Ecco la trama del nuovo film diretto da Andrea Di Stefano, noir metropolitano presentato allo scorso Festival del Cinema di Berlino e interpretato da Pierfrancesco Favino.

L'ultima notte di Amore, che sarà presto disponibile su Sky e NOW in streaming e on demand, racconta la storia di Franco Amore, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo e che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta: queste le parole con cui Franco ha scelto di presentarsi nel discorso che dovrà tenere all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Eppure il destino ha in serbo per lui qualcosa che non si aspettava minimamente, dato che proprio quella notte sarà la più lunga e difficile della sua carriera. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. Nell'ultima notte di servizio di Amore, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce del giorno...

Ricordiamo che L'ultima notte di Amore è uno dei dodici film selezionati per la shortlist italiana degli Oscar 2024: da questi dodici film, la commissione ANICA sceglierà il film che rappresenterà l'Italia alla 96esima edizione degli Academy Awards, sperando in un'attesa nomination per il miglior film internazionale.