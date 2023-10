Di cosa parla Il mondo dietro di te, il thriller Netflix con Julia Roberts e Ethan Hawke

Se avete visto il primo trailer ufficiale de Il mondo dietro di te e volete saperne di più sul nuovo thriller di Netflix con protagonisti Ethan Hawke, Julia Roberts e Mahershala Ali, siete nel posto giusto.

Questo thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail, autore di Mr. Robot, racconta la storia di Amanda (la premio Oscar Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar Ethan Hawke), che affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall'arrivo in piena notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i veri proprietari. Le due famiglie dovranno fare il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Il film è tratto dal romanzo - candidato ai National Book Award - di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te, ed è prodotto da Esmail Corp e Red Om Films. La produzione esecutiva è di Higher Ground Productions.

