Di cosa parla Il mondo dei Robot? La trama del film d'animazione candidato agli Oscar

Di cosa parla Il mondo dei Robot? Il nuovo film di Pablo Berger è il quinto film animato candidato agli Oscar 2024 come miglior film d'animazione dell'anno insieme a Spider-Man: Across the Spider-Verse, Il ragazzo e L'airone, Nimona ed Elemental, ma qual è la sua trama?

Il mio amico Robot, anche noto come Robot Dreams, è tratto dall'omonima graphic novel di Sara Varon e racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità.

DOG vive a Manhattan e, stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot: sulle note degli Earth, Wind and Fire e della travolgente musica newyorkese degli anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda, finché una sera d’estate DOG si trova costretto ad abbandonare ROBOT sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi? Dal pluripremiato Pablo Berger (Blancanieves), qui al suo esordio nel cinema di animazione, arriva una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità celebrata a Cannes, premiata ad Annecy e candidata all'Oscar come Miglior film d’animazione.

Il mio amico robot sarà nei cinema dal 4 aprile distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Per altri contenuti scoprite tutti i film candidati agli Oscar 2024: la 96esima edizione degli Academy Awards sarà celebrata il prossimo 10 marzo, come sempre sul palco del mitico Dolby Theatre.