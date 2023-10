Di cosa parla Megalopolis? Alla scoperta del misterioso nuovo film di Francis Ford Coppola

Di cosa parla Megalopolis? In attesa di scoprire quando uscirà Megalopolis, ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo film scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola.

Partiamo col dire che della trama di Megalopolis si sa pochissimo (conosciamo la sua premessa, quella di un architetto di successo col sogno di ricostruire New York come una megalopoli utopistica dopo che la città è stata devastata da una non meglio specificata catastrofe), ma al contrario conosciamo molti dettagli della saga produttiva che c'è dietro al film.

Dovete sapere infatti che Coppola, che ha vinto cinque Oscar nel corso della sua carriera, ha spesso paragonato Megalopolis proprio ad Apocalypse Now, finora considerato il film più rischioso e difficile da realizzare della sua carriera: basti pensare che, proprio come per il film con Marlon Brando, vincitore della Palma d'oro, Coppola ha autofinanziato Megalopolis, il cui budget è di circa 120 milioni di dollari, vendendo una parte della sua quota della sua azienda vinicola. In un post sui social, il regista ha spiegato le seguenti opere lo hanno influenzato nella stesura della sceneggiatura di Megalopolis:

Bullshit Jobs, Debt: The First 5000 Years and The Dawn of Everything, e altri lavori dell'antropologo David Graeber

The Glass Bead Game di Hermann Hesse

The Chalice and the Blade del sociologo Riane Eisler

The Origins of Political Order di Francis Fukuyama

The War Lovers di Evan Thomas

The Swerve di Stephen Greenblatt.

Megalopolis sarà il primo lavoro dell'autore dal 2011, anno di uscita dell'horror surreale (e sperimentale) Twixt, con Val Kilmer e una giovanissima Elle Fanning, e avrà un cast che include Adam Driver come protagonista, oltre ad Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito e Dustin Hoffman.

