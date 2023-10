Di cosa parla Killers of the Flower Moon? Tutto sulla trama del film con Leonardo DiCaprio

Di cosa parla Killers of the Flower Moon? Se siete rimasti affascinati dal trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon e volete saperne di più sul nuovo film diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ecco tutto quello che dovete sapere.

Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon appartiene al genere 'western epico', con elementi thriller e una storia d’amore e tradimenti, delitti e misteri in un lungo intrigo per la scoperta della verità.

La storia di Killers of the Flower Moon è basata su una vicenda realmente accaduta, negli anni Venti durante l'ultimo crepuscolo del Vecchio West, passata agli annali con il nome di “Regno del Terrore”, quando decine di membri della nazione indiana Osage furono assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre, fatto che li aveva resi da un giorno all’altro immensamente ricchi. Grazie al petrolio, gli Osage divennero subito oggetto di interesse, manipolazione, inganno da parte dei ricchi imprenditori bianchi, il cui arrivo in quelle terre coincise con lo scoppio di una violenza oscura e brutale, tanto che nel 1923 l’FBI creò una squadra speciale per avviare un’indagine su queste misteriose morti. Se volete saperne di più, ecco cosa aspettarvi da Killers of the flower moon.

Nel cast, oltre a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, anche Lily Gladstone, il candidato all'Oscar Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

Per altri contenuti, scoprite i primi numeri al box office per Killers of the Flower Moon.